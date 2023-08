"Flipelô faz ecoar a cultura", elogia historiadora francesa

Seis escritores internacionais e 140 baianos e de diversos estados brasileiros estão na programação diversa da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ). Historiadora francesa pela primeira vez em terras baianas, Anne Lafont veio a Salvador para falar sobre seu mais novo livro ”Uma africana no Louvre”.

A obra aborda um famoso quadro da arte francesa, pintado em 1800 por Marie-Guillemine Benoist, a partir do resgate da história e da diáspora africana na época da escravidão.

Em Salvador há pouco tempo, Anne contou que pretende voltar à capital baiana em breve para curtir mais a cidade. Um dos lugares no roteiro da francesa é o Museu Afro-Brasileiro, localizado no Terreiro de Jesus. O bate papo sobre o livro ocorreu na manhã desta quinta-feira, 10, no Museu Eugênio Teixeira Leal, com mediação de Elisangela da Silva, apresentação de Vânia Machado e tradução de Michel Colin.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Anne elogiou a Flipelô e o caldeirão cultural que é formado dentro da festa literária.

“O festival é um evento que congrega as pessoas e que consegue fazer ecoar a cultura a partir de diferentes apresentações que são feitas. Ele faz realmente aumentar esse caldo de cultura, do qual todos nós temos necessidade”, afirmou a escritora que lança ainda esse mês o livro ”A arte dos mundos negros – História, teoria, crítica”.