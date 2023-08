Lázaro Ramos pode fazer filme baseado em livro sobre roubo no Bonfim

A relação entre literatura e cinema já gerou adaptações memoráveis que conquistaram corações tanto no papel quanto na tela grande. A transformação de obras literárias em filmes é uma oportunidade de reinventar uma história querida, trazendo-a para uma nova dimensão visual e emocional.

Um dos escritores presentes na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), o autor Jorge Ribeiro está prestes a adaptar o seu livro “O Roubo do Padroeiro” para as telonas. O elenco pode contar com um nome de peso: o ator Lázaro Ramos. Pelo menos, o convite ao artista já foi feito, é o que revelou o escritor ao Portal A TARDE.

Na obra, as paredes centenárias da Igreja do Bonfim se tornam testemunhas silenciosas de um enigma intrigante: o desaparecimento súbito da imagem venerada do Senhor do Bonfim, retirada misteriosamente do altar-mor, sem deixar vestígios. O romance se desenrola entre os eventos da lavagem da igreja pelas baianas, na quinta-feira, e a grandiosa festa dominical.

“O grande mistério aí é como que uma imagem desaparece num dia de festa com tanta gente na rua? Não há sinais de arrombamento das portas, janelas, telhado na igreja. Então, o mistério vai ser desvendado justamente por um investigador que vai se empenhar em descobrir quem roubou, e ele vai ter a sexta e o sábado para desvendar tudo isso, porque a grande festa do Senhor do Bonfim, na verdade, é no domingo, né?”, explica o autor.

O livro foi lançado em 2020, quando também teve início o trâmite da adaptação para o cinema. Os planos, no entanto, acabaram interrompidos pela pandemia. Passado este tempo, Jorge conta que já desenvolveu o roteiro, restando apenas buscar uma produtora para transformar as páginas em cenas filmadas.

“Estamos retomando o filme com toda força agora, principalmente porque nesse período serviu para a gente escrever o roteiro, que já foi passado para o diretor Ernani Nunes, baiano radicado no Rio de Janeiro. A gente tem conversado, tem buscado uma produtora para tornar esse sonho realidade e estamos dependendo apenas disso”, pontua.

E Lázaro?

Sondado para interpretar o protagonista do filme, Lázaro Ramos já está com o roteiro em mãos. Segundo Ribeiro, o ator baiano disse que iria “olhar com carinho” para a proposta.

“Nós estamos conversando, eu entreguei para ele o roteiro do filme. Ele disse: ‘ó Jorge, eu vou olhar com carinho, não se preocupe que a gente conversa’. Eu estou aguardando somente ele me dar um retorno em relação a isso. Eu já conversei também com o diretor do filme. Estamos aguardando justamente esse desenrolar. Se ele der OK, a gente já vai começar a movimentar muita coisa”, explica.

Para Jorge, a expectativa do sim é grande. “Aí eu acho que eu acho que quando se fala de Bahia, quando se fala de Senhor do Bonfim, eu acho que ele não vai ficar de fora dessa realidade. Eu acredito que ele venha, vai abraçar esse projeto e vai ser muito bom para nossa cultura”, aposta.

O autor Jorge Ribeiro | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE