Morre escritor Paul Auster, autor de "A Trilogia de Nova York" | A TARDE

Paul Auster, escritor famoso por suas narrativas que exploram os indivíduos à margem da sociedade e os acasos da vida, morreu na terça-feira, 30. O norte-americano faleceu aos 77 anos de idade, após uma batalha contra o câncer.

Auster enfrentava o câncer há mais de um ano. A confirmação do falecimento veio por meio de sua amiga, Jacki Lyden.

Nascido em Nova Jersey, no ano de 1947, Auster publicou cerca de 30 obras que foram traduzidas para mais de 40 idiomas.

A ascensão à fama foi com o lançamento do livro "A Invenção da Solidão", em 1982, uma obra de memórias centrada em seu relacionamento com seu pai. Além disso, ele é conhecido pela "Trilogia de Nova York", composta pelos títulos "Cidade de Vidro", "Fantasmas" e "Quarto Fechado", explorando a busca por identidade através dos olhos de detetives nas ruas de Manhattan.

Seu último romance, "Baumgartner", foi publicado no final do ano passado, apresentando a história de um professor enlutado pela perda de sua esposa.