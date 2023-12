Quadrinistas da Bahia e de São Paulo marcam presença na CCXP23 | A TARDE

Conhecido por recriar uma famosa capa da HQ "Os Vingadores", da Marvel, desenhada por Jack Kirby, trocando os famosos heróis da editora por divindades das religiões afro-brasileiras, o quadrinista baiano Hugo Canuto, participou de mais uma edição do CCXP23, trazendo a graphic novel "O conto dos Orixás", com o novo volume "O Rei do Fogo", que foi lançado no evento.

"A gente vem para a CCXP pela 9ª edição, esse ano é um ano muito interessante porque são 10 anos do evento, é um evento de diversidade, é um evento para quem ama cultura pop, para quem ama quadrinhos, para quem ama arte, séries, filmes. Então é muito interessante estar aqui, é um público diverso, do Brasil todo, do mundo todo".

A série que já está em sua quinta edição precisou ser adaptada para a linguagem dos quadrinhos, uma linguagem contemporânea que une imagem e texto, as narrativas de tradição oral afro-brasileiras e de raiz iorubá, nagô.

"Então é um trabalho que já tem sete anos, de pesquisa, de dedicação, de entrega, para construir, para adaptar esse universo rico, vasto e com muito respeito, com muito cuidado, para um público mais amplo."

O artista ressaltou ainda a importância do evento para a cena de quadrinhos brasileira e a criação artística independente dessa arte. Se tornando um espaço de diversidade e mostrando a diversidade criativa e a diversidade de criadores do quadrinho brasileiro.

Quem também estava no evento foi o quadrinista paulista Alex Mir, amigo de Hugo, trabalha com a mesma temática do baiano, mesmo que com uma proposta um pouco diferente.

O artista que cresceu lendo Gibis de Super Heróis, tinha uma tendência natural a criar esse tipo de narrativa. Um dia em um grupo de trabalho, Alex resolveu colocar um orixá, que era o Ogun e surgiu o desejo de fazer um arco de histórias baseado no Ogun, para esses grupos de Super Heróis. "E aí eu comecei a pesquisar, isso foi lá em 2006, 2007. E aí quando eu li o primeiro Itãn, a primeira lenda de iorubá, eu me apaixonei e falei: cara, isso dá quadrinho. "

De uma revista que chamava Orixás, da editora Minuano, o artista fez uma adaptação da lenda, para quadrinhos e rendeu a publicação de três histórias. A partir daí, começou a carreira de quadrinista estando hoje, no oitavo volume, afirmando ainda dos oito, aquela que considera sua obra prima.

"A Revolta dos Eguns é a que eu mais gosto, é uma história que está na minha cabeça há muito tempo. Assim, eu não sou nem umbandista, nem cadomblecista, eu sou estudioso, então eu costumava traduzi basicamente os Itans pro quadrinho. Hoje eu me sinto seguro pra criar histórias e inserir os Itans no decorrer da narrativa. Então essa daqui pra mim é o que eu mais gosto em termos de narrativa, de história."