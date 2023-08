Sara Bertrand lança livros infantis no Shopping Bela Vista

A escritora chilena Sara Bertrand desembarca em Salvador, no dia 6 de agosto, às 16h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, para o lançamento dos livros infantis. “A Memória do Bosque”, ilustrado pela colombiana Elizabeth Builes e “Lá fora, os Fantasmas”, com ilustrações da mexicana Amanda Mijangos, ambos editados pela Solisluna/Selo Emília. A entrada é gratuita e durante o lançamento, a atriz e educadora Jell Oliveira realiza contação de histórias.



No encontro, Sara Bertrand também vai conversar com o público e autografar livros. No dia 13 de agosto, domingo, a autora participa da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho, na mesa “Escrever as Mães - Maternidade e Resistência”, em conversa com Lilia Gramacho, às 11h, no Museu Eugênio Teixeira Leal. As obras da autora também serão lançadas em São Paulo no dia 15 de agosto.

De acordo com a escritora, os dois livros são sobre os medos da infância. “A Memória dos Bosque” trata do desenraizamento e “Lá fora, os Fantasmas”, sobre o escuro, a ausência da mãe, um medo atávico, que a maioria das pessoas já sentiram como a noite ou a falta de amor. Os livros pretendem fazer as crianças dialogarem com suas questões.

Nascida em Santiago, Sara Bertrand já esteve uma vez no Brasil, para o lançamento do seu primeiro livro publicado no país, “A Mulher da Guarda”. Depois, “Patos e Lobos-Marinhos - Conversas sobre Literatura e Juventude”, ambos editados pela Solisluna em parceria com o Selo Emília.

Serviço

O que: Lançamentos dos livros infantis “A Memória do Bosque” e “Lá fora, os Fantasmas”

Onde: Livraria LDM Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista, Salvador

Quando: 6 de agosto, domingo, 16h