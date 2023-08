Turistas marcam presença na Flipelô: "evento maravilhoso"

Com uma programação diversa e repleta de atrações todos os dias, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) atraiu turistas de várias partes do Brasil. O evento, que tem a escritora e ialorixá Mãe Stella de Oxóssi como homenageada, vai até este domingo, 13.

Uma das visitantes da festa literária nesta sexta-feira, 11, a operadora de financiamento Caroline Canuto, 28, de Maceió, Alagoas, veio a Salvador pela primeira vez e incluiu a Flipelô no roteiro. Ao Portal A TARDE, ela disse que está adorando a experiência.

“Adorei essa parte aqui do Pelourinho que é meio histórica. A energia é muito boa, achei as pessoas muito receptivas”, contou ela que havia conhecido a Fundação Casa Jorge Amado e já garantiu que vai voltar: “pretendo vir mais vezes com certeza”.

Caroline Canuto disse que está adorando a festa literária | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Professora da rede pública municipal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Cristiane Beltrame Padilha, 58 anos, também está pela primeira vez em Salvador. Ela se disse “encantada” com a cidade.

“Eu estou encantada com a cidade, tanto com as belezas naturais, quanto a preservação do patrimônio histórico”, diz ela que chegou no sábado, 5, e já pretende marcar a volta à capital baiana em outra data.

Na Flipelô, a professora elogiou toda a estrutura e a programação. Ela disse que “sentiu” a presença de Jorge Amado e das suas obras durante as atividades do evento.

“As atividades que eu consegui assistir foram muito lindas, muito diversas, fazem um debate importante que a gente precisa fazer nesse momento. Me sinto privilegiada de estar participando da Flipelô, de estar aprendendo. Essa importante feira literária que acontece serve de inspiração para a gente fazer em outros locais do país e eu acho que isso nos motiva, não é?”, afirma.

“Eu sou professora, a gente tem uma tarefa importante para cumprir diariamente, que é valorizar nossa cultura e acho que a Flipelô está fazendo isso muito bem, promovendo autores maravilhosos. Por tudo o que está sendo feito aqui, obrigado pela oportunidade, voltarei”, garantiu.