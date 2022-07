Advogado de Belo e Gracyanne desmente ordem judicial de despejo

O advogado Marcelo Passos, que representa Belo e Gracyanne Barbosa, emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 28, para negar o casal tenha recebido uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel de um imóvel em São Paulo.

Segundo ele, o contrato da casa foi fechado em nome da empresa Central de Shows e Eventos Ltda., que não pertence mais a Belo.

“No processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, estão em discussão valores devidos pela empresa Central de Shows de Eventos Ltda. pela locação de um imóvel no bairro Planalto Paulista, em São Paulo. E não no Rio, onde Belo e Gracyanne residem hoje, conforme sugerido de maneira mentirosa pelo noticiário”, diz o comunicado.

O advogado afirmou ainda que o débito pertence a um ex-empresário de Belo, que teria entregue o imóvel como cortesia ao artista "como uma contrapartida da relação de agenciamento dos dois".

"Mas cabia ao titular do contrato se responsabilizar pelas despesas, não a Belo. Essa divisão de responsabilidades era, inclusive, parte do acordo profissional existente entre os dois", disse.

O advogado afirma ainda que a Central de Shows e Eventos Ltda. não tem mais o cantor como sócio ou administrador.

"Novos desdobramentos serão trazidos a público pela defesa quando for oportuno, em consonância com a Justiça".

Entretanto, a colunista Fabia Oliveira, que divulgou o caso, divulgou uma cópia da sentença para garantir que a notícia estava correta.

Ela afirmou que errou ao noticiar que o imóvel ficava localizado no Rio de Janeiro e que a empresa possuía Belo no quadro de sócios.

Ela frisa ainda que a justiça nunca consegue encontrar o casal para entregar intimação e ambos respondem a diversos processos na justiça, muitos por dívidas.

"Foi deferida a realização de perícia no imóvel a fim de apurar eventuais danos deixados quando da desocupação, bem como determinada a inclusão no polo passivo da demanda de MARELO PIRES VIEIRA E GRACYANNE JACOBINA BARBOSA VIEIRA", diz trecho da sentença.