Álbum póstumo de Marília Mendonça será lançado ainda neste mês

Ainda a cantora mais ouvida do Brasil, mesmo depois da sua morte, Marília Mendonça terá mais um álbum póstumo, com lançamento do volume 3 do Decretos Reais no dia 17 de março nas plataformas digitais. O projeto terá 4 faixas, sendo duas no formato pot-pourri, várias músicas em uma única faixa. As informações são da coluna de Léo Dias, no Metrópoles.

A primeira parte de Decretos Reais foi lançada em julho de 2022, com faixas extraídas da live Serenata, que aconteceu em maio de 2021. Já Decretos Reais 2 foi lançado há dois meses e traz a música 'Leão', que está entre as mais ouvidas nas plataformas digitais.

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em acidente de avião, em Minas Gerais. A artista deixou um acervo com mais de 100 músicas inéditas.