Angela Velloso se apresenta no Teatro Sesc-Senac Pelourinho

A cantora Angela Velloso apresenta o espetáculo "Manakin" no próximo sábado, 23, às 20h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla. O show inédito terá participações do cantor e compositor, Roberto Mendes, da cantora Isa Meirelles e do saxofonista Paul Andrew.

Do repertório, o público irá conferir canções como Manakin, Perfume da Bahia e outras músicas que passeiam pelo estilo da MPB.

Sem perder o estilo eclético, Angela também navega pelo Jazz e conta da sua trajetória que a preparou para esse encontro. “Estou escrevendo o meu TCC em formato de memorial e tenho passado por toda a minha trajetória até hoje como cantora, e assim vendo o que é que me construiu para eu ser quem sou hoje, como artista e cantora”, conta.

Um show intimista que anuncia a parceria entre Angela e seu pai Duarte Velloso, conhecido compositor e músico baiano, e traz a canção Manakin para versão cantada.

“Manakin é uma música feita há alguns anos por meu pai, de forma instrumental, mas que, durante a pandemia, ele sentiu a necessidade de colocar uma letra. Então ele, meu maravilhoso padrinho e poeta, João Dude, se juntaram para criá-la e assim nasce esse pássaro maravilhoso, com essa música que está aí para voar”, expressa Angela Velloso.

Para Duarte Velloso ver o crescimento e o talento de Angela na carreira é importante, ainda mais fazendo parte dessa trajetória na vida pessoal dela com ensinamentos, conselhos, lições e também poder acompanhar ela no palco de maneira profissional. “É muito bom e lindo ver o crescimento pessoal e profissional dela e o talento para a música em um nível altíssimo. Estamos muito felizes de realizar este show ainda mais nesse formato autoral com mais de 80% das canções inéditas. Será lindo e aguardamos todo público para conhecer de perto este trabalho” afirma Duarte Velloso que é músico, compositor, violonista e dono de estúdio musical.

Serviço:

Show Manakin – Com Angela Velloso e Duarte Velloso

Quando: 23 de julho de 2022

Horário: Às 20h

Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho, 19, Centro Histórico de Salvador – Telefone (71) 3324-4520 / e-mail: [email protected]

Ingressos: Já disponível para venda na bilheteria do Teatro Sesc- Senac Pelourinho ou pelo Sympla.

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada)