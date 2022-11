Banda baiana Alquímea toca no São Felix Rock Festival nesta sexta

A Alquímea, banda do Rock and Roll baiano, é a atração principal do “São Felix Rock Festival” e realiza uma apresentação especial nesta sexta-feira, 18.

A banda promete novidades para a edição e pretende sacudir a cena alternativa da música popular do recôncavo baiano, além de fomentar a temporada de rock do estado.

Líder da banda fundada em 2012, Geo Benjamin afirma que o festival e a banda têm a preservação ambiental como propósito.

"É sempre de grande importância todas as vezes que a Alquímea sobe aos palcos para mostrar o seu som, as suas músicas, que de uma maneira geral faz alusões à sustentabilidade ambiental".

Ele afirma ainda que a banda e o festival "se completam dando voz a tão importantes temas da atualidade, através do Rock, como expressão máxima de comportamento e atitudes a favor de um mundo melhor".