Banda de agentes do metrô promove show na Estação Rodoviária

A banda dos agentes da CCR Metrô abre uma nova temporada de shows nesta quarta-feira, 26, na Estação Rodoviária, às 17h. Apresentação acontece em celebração ao Dia do Metroviário. Após um período sem apresentações devido à pandemia, o grupo retorna com novidades, com quatro novos integrantes, incluindo dois vocalistas.

O repertório traz os sucessos do axé que marcaram os carnavais de Salvador, além de músicas autorais, como o pagodão “Bora de Metrô” e “Meu sorriso rimando com o seu olhar”.

De acordo com o gerente de Atendimento da CCR Metrô Bahia, Leonardo Balbino, o projeto tem o objetivo de aproximar os funcionários da concessionária à sociedade soteropolitana.

“A banda é sucesso garantindo entre os baianos e turistas! Com essas ações, queremos nos aproximar ainda mais dos nossos clientes e oferecer uma experiência cultural, de lazer e bem-estar para todos”, explica Leonardo Balbino.

A banda é formada por 10 músicos, todos agentes de atendimento do metrô. Para o show de quarta, o grupo se apresentará numa versão pocket, com seis integrantes. “Buscamos levar alegria para os nossos clientes e valorizar também a cultura e música da Bahia, mostrando o que temos em nosso estado!”, destaca o vocalista Luciano Ricardo.