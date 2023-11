Bell Marques corre no Circuito Osmar "aquecendo" para o carnaval | A TARDE

Bell Marques, 71 anos, utilizou as redes para postar sua preparação para o Carnaval de Salvador 2024. O cantor realizou uma corrida na Avenida Sete de Setembro, local do Circuito Osmar. O registro foi feito na segunda-feira, 23.

"Hoje eu vou fazer [correndo] um circuito que nunca fiz. Vou subir a Avenida 7, como eu fazia com o trio elétrico no carnaval. Tenho certeza que vai me trazer boas recordações", disse.

Ao passar pelo Relógio de São Pedro, Bell lembrou dos momentos carnavalescos. "O Relógio de São Pedro era o lugar de maior perrengue. Quem não tem uma história para contar sobre esse lugar? A rua se estreitava, era um empurrão para lá, um empurrão para cá, nesse hora eu tinha que tomar muito cuidado", contou.