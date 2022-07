'Brincante': Tatau lançará novo single em parceria com Péricles

Em movimento de composição e produção, o cantor baiano Tatau vai lançar um novo single nas principais plataformas de streamig no dia 23 de julho. A música, chamada "Brincante", tem participação de Péricles e marca uma mudança de ares na vida do artista.

“Essa música é um abraço nos mais jovens e ao mesmo tempo mostra o que eu quero falar nessa minha nova fase. É uma música feita com muito carinho, com muito amor”, diz Tatau.

A autoria de “Brincante” é de Pierrot Junior e Velho Marlon. Um videoclipe será lançado no canal oficial do artista no YouTube no mesmo dia do lançamento da música nas plataformas de streamig. O clipe tem direção de DIG Jam Films e terá a participação da atriz Viviane Araújo.

A música será anunciada com exclusividade no programa Caldeirão do Mion, na Globo.

Trajetória

Gilson Menezes Santos Dorea, mais conhecido como Tatau, é nascido e criado no bairro do Tororó, em Salvador, e começou a cantar aos 14 anos e a compor a partir dos seus 16. Compôs “Protesto Olodum” para um festival promovido pelo grupo, na qual saiu como vencedor e a música se tornou um dos principais sucessos da banda.

A partir dos 18 anos integrou a banda Araketu e a partir daí trilhou o caminho na música profissional, na qual compôs grandes sucessos que estão no imaginário do Brasil até hoje como "Araketu é Bom Demais"; "Ô Meu Pai"; "Araketu é Dez"; "Festa na Cidade"; "Pipoca".

Possui composições gravadas por grandes nomes da música nacional como Sorriso Maroto, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Karametade, Banda Eva, dentre outros tantos artistas. E desde 2015 o artista segue em carreira solo após a sua saída do Araketu.

Atualmente o cantor se prepara para o lançamento do seu single “Brincante”, uma grande aposta de enorme sucesso para dar seguimento à carreira já consolidada.