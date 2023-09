Cantora Iza analisa namoro à distância: “Está dando muito certo”

A cantora Iza mora no Rio de Janeiro, enquanto seu namorado, o jogador do Mirassol, Yuri Lima, está no interior de São Paulo. No entanto, a artista contou que a distância estabelecida por conta da vida profissional de cada um está “dando muito certo”.

A entrevista aconteceu para a revista Harper’s Bazaar Brasil. “Se ele tem (dias de folga), vem correndo para mim, se estiver no Rio ou em São Paulo. Fica muito nesse vai e vem. Nunca imaginei que fosse namorar à distância. E, por incrível que pareça, está dando muito certo”, disse a cantora.

Iza explicou que eles aproveitam os dias de folga com praia, amigos e churrasco. “O Yuri não bebe, e eu gosto de uma cervejinha. Mas ele me acompanha na conversa”, comenta.

Iza explicou que os dois têm em comum o desejo de terem filhos. “Talvez, para a minha vida ser completa, queira um filho, filhos, filhas. Quero muito ser mãe. É um projeto de vida, que não é para agora. Mas tenho muita vontade… É um desejo do Yuri também. Então, a gente fala sobre isso, sim”, encerrou.