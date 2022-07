Casa do Hip-Hop realiza oficinas gratuitas em agosto

A Casa do Hip-Hop Bahia, realizará oficinas gratuitas voltadas para os simpatizantes da cultura hip-hop, nas linguagens do break, graffiti, DJ e comunicação social. As atividades serão realizadas no próximo mês de agosto, na Rua João de Deus (Maciel de Cima), nº 30 térreo 002, no Pelourinho, Centro Histórico.

Os interessados devem entrar em contato através do telefone (71) 99151-0631 ou pelo endereço de e-mail [email protected]

Referência da cultura pop, a Casa do Hip-Hop Bahia trabalha com ações afirmativas de combate ao racismo e valorização da juventude negra. O espaço vem se se consolidando como espaço de referência cultural no Centro Histórico de Salvador.

"Trata-se de uma incubadora de processos artísticos e criativos que trabalha com arte-educação, empreendedorismo, tecnologia da informação e inovação", explica o coordenador da entidade, DJ Branco.



Recentemente, o espaço foi reinaugurado, e contou com show da banda Afrocidade e presença de lideranças do hip-hop de 15 cidades baianas, além de participações da banda Olodum, apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua), e graffiti ao vivo com DK, Euri, Lee 27, Hard e Ivan.