Casali lança feat com Jerry Smith, a música Macetinho

- Foto: Divulgação

A mistura de brega-funk, trap e funk feita por Casali e Jerry Smith acaba de chegar às plataformas digitais. A música 'Macetinho', gravada entre a cantora baiana e o funkeiro, fruto de uma parceria entre as produtoras GR6 e Tha House, foi lançada nesta sexta-feira (7).

A composição da dupla DG e Batidão Stronda, também responsável pelo beat da música, conta ainda com a produção do DJ JB. No feat, se destaca também a marca da artista, conhecida pelas batidas dançantes e sua voz doce, e o tom único de Jerry, que promoveram uma junção de qualidade para canção.

Além de 'Macetinho', outra parceria entre eles ainda será lançada em breve, e serão acompanhadas de um making of, que mostra os bastidores da produção. "Preferimos fazer algo natural, com os bastidores da gravação e um pouco diferentes dos clipes já lançados".