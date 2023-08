Chocolate Batidão leva Show das Drags ao Pelourinho neste sábado

A artista paraense Chocolate Batidão traz para Salvador o 'Show das Drags', que acontece neste sábado, 19, no Largo Quincas Berro D´Água, no Pelourinho, às 19h.

A apresentação contará também com participações de cantores locais. A artistas tem presença confirmada também nas paradas LGBTs de bairro de Salvador, como no II Palco Show LGBT+ do Rio Vermelho, no Largo da Mariquita, em 11 de novembro, às 14h.

A artista veio à capital baiana em 2017 e seu diferencial é sua apresentação como Drag Queen sem a dublagem, com a sua própria voz, o seu balé e a sua performance andrógena.

Chocolate, que iniciou a carreira artística aos 15 anos, comemorou neste 2023 a performance das suas músicas “Dança Danada”, “Toca DJ” e “Hoje Tô Solteira” em plataformas digitais.