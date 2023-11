Com 40 anos de carreira, Daniela Mercury revela como se reinventa | A TARDE

A cantora Daniela Mercury, que completou 40 anos de carreira neste mês, se prepara para fazer uma grande apresentação neste domingo, 29, no Parque da Cidade, em Salvador. Antes de subir no palco, a artista conversou com o Portal A TARDE e revelou como continuar se reinventando após quatro décadas se dedicando à música.

"Hoje eu estou me reinventando porquê estou aqui com Rumpilezz e estou pela primeira vez num outro palco com o Ilê Ayê, que eu sempre chamo para o meu pôr do sol, meu pôr do som, para o meu Carnaval. Esse projeto reúne a essência da cultura popular. A gente mistura jazz, mistura as bases do Ilê, afinal de contas, todo mundo veio das origens do candomblé", contou Daniela, que antecipou que fará homenagem ao músico Letieres Leite.

"Hoje a gente vai fazer uma homenagem a Letieres, que fez o arranjo de 'Feijão de corda', do álbum 'Feijão com Arroz' -fez outras coisas comigo, mas esse ficou bem marcado. Eles refizeram os arranjos do 'Canto da Cidade', do 'Música de Rua', 'Feijão de corda', eles pegaram o arranjo de Letieres e aumentaram um pouco, mas respeitando todo o arranjo".

A artista afirmou que o projeto e suas novidades representam sua própria vida. "Minha vida é me jogar em projetos completamente diferentes, é estar de alguma forma ligada toda as minhas bases artísticas e a minha comunidade com as questões que nos tocam tanto artisticamente quanto politicamente com as lutas sociais que nós temos", disse a cantora, que seguiu,

"A minha vida é me reinventar, celebrar a cultura da gente, porque eu acho que é o jeito da gente ser diferente do mundo, dançar afro com contemporâneo, com jazz".