Daniel Dorea apresenta seu primeiro álbum autoral no TCA | A TARDE

O cantor e compositor baiano Daniel Dorea apresenta 'Grande Coisa', seu primeiro álbum autoral, no sábado, 20, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

A apresentação promete levar ao público interpretações ao vivo das 10 canções do disco, em formação musical completa, e outras surpresas.

No trabalho, ele conta as histórias que viveu, outras de que ouviu falar e principalmente as que criou. Todas as músicas foram compostas durante o período mais recluso da pandemia.

No show, Dorea é acompanhado de Sebastian Notini (vocais, percussão e bateria), Carla Suzart (vocais e baixo) e Jelber Oliveira (teclado).

Serviço

Dorea

Quando: 20 de janeiro de 2024 (sábado), às 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Classificação indicativa: Livre