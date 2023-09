Dead Fish e quatro bandas de som pesado tocam na véspera do feriado

O grito pela Independência será marcado por um espetáculo de música intensa e letras que ecoam o espírito progressista da banda capixaba Dead Fish. Às vésperas do feriado, a capital baiana vai ferver com o primeiro show da Tour Nordeste 2023 da banda de hardcore melódico que é uma das referências do gênero no Brasil e está de volta ao país após encerrar turnê pela Europa. O grupo se prepara para uma série de apresentações no país, iniciando o novo projeto nesta quarta-feira, 6, no Largo Quincas Berro d’Água, a partir das 17h.

A Tour Nordeste 2023 é a celebração dos 32 anos de trajetória do Dead Fish e promete ser inesquecível. “É uma comemoração junto a turnê de Ponto Cego, nosso último álbum, lançado em 2018”, explica Rodrigo Lima. O vocalista fala do sentimento de estar em Salvador, de uma recepção que, segundo ele, nunca foi “morna”. “Acredito que dessa vez não vai ser diferente. A gente tem uma longa história [com a cidade], afetiva inclusive. A primeira capital nordestina que tocamos foi Salvador, já conhecemos bastante a cidade e já tocamos muito no Rio Vermelho, no Pelourinho, então é importante”, continua.

As bandas Eskröta (de São Carlos - SP) e Bayside Kings (de Santos) se juntarão ao grupo como convidados especiais durante a turnê. Em Salvador, as honras da casa ficam por conta da banda Meus Amigos Estão Velhos. Yasmim Amaral, vocalista e guitarrista da Eskröta, contou que o trio têm ensaiado muito e está pensando em novidades para as apresentações. “Nós estamos animadas para essa turnê no Nordeste, que é uma região que sempre nos recebe muito bem. Dessa vez com certeza vai ser muito especial e nos sentimos muito agradecidas pela oportunidade. Vai ser um show diferente, músicas novas e performance diferente do que estávamos acostumadas”, adianta.

Depois de Salvador, a turnê segue para Aracaju no dia 7 de setembro, seguido por Maceió no dia 8. No dia 9 de setembro, é a vez de Recife e a jornada se encerra em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 10.

Determinação e paixão

O Dead Fish é uma banda de hardcore melódico que teve sua origem em Vitória, no ano de 1991. Ao longo de sua história, o grupo passou por mudanças de formação, altos e baixos, mas sua paixão pela música e sua mensagem continuam vibrantes. A banda já lançou vários álbuns aclamados, realizou turnês internacionais e conquistou uma legião de fãs dedicados.

A formação atual da banda inclui Rodrigo Lima (vocal), Marcos Melloni (bateria), Ricardo Mastria (guitarra) e Igor Tsurumaki (baixo).

Além da música, o Dead Fish também se tornou conhecido por seu posicionamento político expresso em suas letras, apoiando pautas progressistas. “Em dez álbuns [de carreira] nós abrangemos bastante coisa. Das mais subjetivas às politicamente pontuais, sempre com viés à esquerda, mais progressista e humanista”, explica Rodrigo.

Para 2024 os fãs já podem aguardar por novidades, em paralelo à turnê em comemoração aos seus 32 anos, a banda está trabalhando no lançamento do seu novo projeto. “Ano que vem, em janeiro, já teremos um álbum novo. Inclusive tem um single que sai agora em setembro, no final do mês”, adianta Rodrigo.

Sangue Quente apresenta: Dead Fish, Eskröta, Bayside Kings e Meus Amigos Estão Velhos / Amanhã, 17h / Largo Quincas Berro D'Água (Pelourinho) / R$ 100 e R$ 50 / Clube A TARDE: R$ 60 / Vendas: Sympla

* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.