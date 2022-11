Em cima do palco, Kevi Jonny pede Sthe Matos em namoro

Depois de um período de romance ainda não assumido oficialmente, a influenciadora baiana Sthe Matos publicou, na segunda-feira, 31, nas redes sociais que foi pedida em namoro pelo cantor Kevi Jonny.

No Instagram, Sthe postou um vídeo onde é pedida pelo cantor, com direito a um anel, em cima do palco onde ele se apresentava. O anúncio ocorreu na festa de aniversário da influencer, com a participação da banda Psirico e outros artistas.

O momento aconteceu enquanto eles dançavam a música 'Te Love' e, em seguida, o cantor iniciou o pedido, finalizado com uma música que Kevin fez para Sthe e diz "o que você acha da gente ser o novo casalzinho do 'rolê?'". "Eu tô namorando", disse a influenciadora no vídeo.

O casal já havia se relacionado em 2019 e voltaram se envolver após uma nova participação da influencer em um clipe do cantor este ano.