Em show, Bell Marques convida fãs para Carnaval de Salvador

O cantor Bell Marques animou o público com os maiores hits de sucesso da sua carreira, a exemplo de “A fila andou”, “Vumbora amar”, “Voa Voa”, e fez um convite para os fãs presentes no tradicional Carnaval fora de época do resort Transamerica: ir para a folia folia momesca na capital baiana em 2024. O show foi realizado na sexta-feira, 29, na cidade de Una, sul da Bahia.

“Vamos quebrar tudo no Carnaval no ano que vem. Quem vai para Salvador comigo”? questionou o artista, brincando com o público.



Antes do show, que durou mais de duas horas, Bell ainda recebeu os fãs e a imprensa. Em sua terceira edição, a festa batizada de “Oitava Maravilha” que reúne turistas de diferentes estados do país, além dos baianos. O evento já recebeu nomes como o do cantor Alexandre Peixe, que fez apresentação na quinta-feira, 28.

Bell recebeu fãs para fotos antes de Carnaval fora de época | Foto: Brenda Ferreira | Ag. A TARDE

Neste sábado, o “Oitava Maravilha” recebe o cantor Durval Lelys, que também está entre as atrações mais esperadas do carnaval fora de época. Além de Bell, o evento já recebeu nomes como o do cantor Alexandre Peixe, que fez apresentação na quinta-feira, 28.

Brenda Ferreira

*Repórter viajou a convite da produção do "Oitava Maravilha"