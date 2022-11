Erasmo Carlos recebe alta médica após 15 dias internado: "ressuscitei"

O cantor Erasmo Carlos, 81, recebeu alta médica nesta quarta-feira, 2, após 15 dias internado. Nas redes sociais, ele brincou com o fato de um jornal ter divulgado, erroneamente, a sua morte.

"Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital!", escreveu o Tremendão.

Em foto acompanhado da esposa Fernanda Passos, ele agradece o carinho e a torcida recebidos. "Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação".

Erasmo foi internado no dia 17 de outubro após ter sido diagnosticado com síndrome edemigênica. Na segunda-feira, 31, ele já havia antecipado a proximidade de deixar o hospital.

Segundo o último boletim médico divulgado, ele estava sendo submetido a exames complementares e ajustes terapêuticos e o seu quadro era estável.