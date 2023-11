Ex-The Voice Brasil, Letícia lança primeiro projeto autoral | A TARDE

Uma das participantes mais novas do The Voice Brasil, Letícia, que participou do reality em 2021 com 18 anos, lança agora o seu primeiro projeto autoral.

O EP “Campos do Meu Ser” foi gravado em Salvador, editado e mixado em São Paulo e masterizado nos Estados Unidos. O single “Nova Era”, assinado em parceria com Filipe El, está disponível em todas as plataformas digitais e inicia uma sequência de três lançamentos até a apresentação do EP completo.

O single é o primeiro lançamento do selo Mina Music, de Camila Rebouças e Fábio Almeida, que trabalha em parceria com a Virgin Music Brasil, selo da Universal Music. Já o single “Eternos verões” é uma composição de Leticia, interpretada por ela e Laura Cândida.

As duas também compuseram juntas a canção “Da minha Janela” que será lançada em seu EP “Campos do meu ser”. Leticia escreveu ainda “Eternos Verões” para celebrar a parceria musical.