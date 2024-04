Fagner lota Concha com sucessos dos 50 anos de carreira | A TARDE

Cantor, compositor, instrumentista, ator e produtor musical. Entre tantas alcunhas, duas nunca lhe faltaram: as de detentor e intérprete de grandes sucessos. De “Canteiros” a “Borbulhas de Amor”, Raimundo Fagner segue encantando em suas cinco décadas de carreira.

Em Salvador não foi diferente. A Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) ficou lotada de fãs apaixonados pelo cearense, na noite de sábado, 13.

No repertório, clássicos como “Espumas ao Vento”, “Deslizes” e “Fanatismo”, além de “Noturno (Coração alado)”, “Retrovisor” e “Revelação”, deram o tom ao coro da plateia.

Animado, logo no início, Fagner se declarou para o público do TCA. Soltou beijos e até tirou o “chapéu” para a plateia. “Tô aqui com uma tremenda de uma banda, muito motivado a cantar pra vocês”.

Mas além de cantar, o cearense também compartilhou uma história curiosa que viveu na capital baiana. O artista relembrou que na primeira vez em que esteve visitando a cidade, uma mulher no Elevador Lacerda disse que ele iria morrer aos 39 anos de idade.

A “previsão”, claro, não deu muito certo, já que só de carreira o artista já tem meia década. O artista tem 74 anos atualmente.

Na despedida, ele agradeceu ao público, especialmente aos mais jovens que estavam no show. “Fico muito emocionado em ver essa Concha cheia e com esse público, público também muito jovem”.