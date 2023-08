Faustão vai apresentar o Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja

Faustão será o apresentador da primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja. Ele conduzirá a premiação, sendo uma chancela significativa para o evento. A informação foi revelada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A relação entre Faustão e Marília Mendonça tem várias histórias. Quando a cantora foi indicada ao prêmio Melhores do Ano pela primeira vez, o apresentador não conhecia seu trabalho. No entanto, ele a convidou para o 'Domingão', onde puderam se conhecer pessoalmente, e a partir daí, desenvolveram uma relação de respeito e carinho.

O evento acontecerá no dia 24 de outubro, no Clube de Campo em Aparecida de Goiânia, Goiás, onde Marília viveu durante sua adolescência, antes de se tornar cantora e se mudar para Goiânia. A premiação será a primeira totalmente dedicada ao gênero sertanejo no Brasil e visa homenagear a eterna Rainha da Sofrência e celebrar os profissionais da área.

A realização do prêmio ficará a cargo da agência de marketing de influência e entretenimento Mynd, considerada a maior do país, em parceria com a família da artista, que idealizou o evento.