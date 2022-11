Festival Conexão com o Paraíso movimenta Praia do Forte

A localidade de Praia do Forte, no município de Mata de São João, recebe a partir deste sábado, 12, a primeira edição do Festival Conexão com o Paraíso, que segue até segunda, 14, com uma série de shows de atrações locais e nacionais.

O Castelo Garcia D'Ávila vai ser o palco das apresentações de Pali, Toni Garrido e Olodum, no sábado; Marcos Clement canta Raul Seixas, Márcia Freire, Jau e Autorais (que reúne Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey), no domingo; e Marcelo Santos, Peixe, Luiz Caldas e Escandurras, na segunda.

Os ingressos para os shows custam R$ 50 (inteira) e estão à venda na Bilheteria Digital.

Toni garrido é a atração do primeiro dia de festival | Foto: Washington Possato | Divulgação

Além da programação musical, também vão ser oferecidas aulas gratuitas de ioga, pela manhã, e de swing baiano, ao pôr do sol.

“Após dois anos de paralisação das ações culturais presenciais, o festival pretende criar uma conexão entre o público e a cultura, promovendo bem-estar, difundindo a música local, baiana e brasileira, além de fortalecer o turismo no interior do estado”, conta Márcia Mamede, idealizadora do festival.

