Festival musical acontece em Salvador no mês de agosto

O Festival Urbeck's chega a Salvador no dia 5 de agosto, com local ainda a ser definido. O evento, que ocorre em outras cinco capitais do Brasil, contará com diversas atrações da música brasileira, perfomances artísticas e participação de influenciadores digitais.

Na grade de shows do festival, Planet Hemp, Bruno Be, Gabi da Oxe, Nessa, Telefunksoul e Jerônimo Sodré farão a galera sair do chão. O Festival Urbeck's acontece com o objetivo de movimentar a cena cultural e da música emergente de Salvador.



Os ingressos para o evento serão comercializados à partir do dia 13 de julho, por meio do site e aplicativo do Ticket Maker.