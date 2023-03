Filho desmente boatos sobre morte de Rita Lee: "tá tomando sorvete"

João Lee, filho de Rita Lee, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, para desmentir os boatos de que a Rainha do Rock tenha morrido. A informação circula em grupos de redes sociais.

"Gente, minha mãe tá bem. Eu tô aqui com ela agora. Ela tá tomando sorvete. Não caiam em Fake News", pediu João.

Ele publicou ainda uma foto das mãos de Rita segurando um potinho de sorvete comprovando o que acabara de dizer. Na foto, ele escreveu: "Te amo mãe".

A Rainha do Rock está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a sexta-feira, 24. Em 2021 ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão e, em 2022, foi anunciada a remissão do câncer, quando os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes.