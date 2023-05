Inscrições para concurso de músicas autorais termina nesta terça

A 6ª Mostra Fraude, premiação cultural, está com inscrições abertas até esta terça-feira, 23. O evento vai acontecer de forma híbrida, em local ainda não divulgado. Com o foco desta edição nas músicas autorais, os artistas classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar serão contemplados, respectivamente, com os valores de R$ 250, R$150 e R$100.

A música inscrita não precisa ser inédita. Serão aceitos trabalhos colaborativos, desde que todos os autores sejam citados no momento da inscrição, no entanto, o limite é de uma única submissão por pessoa. Podem se inscrever artistas maiores de 18 anos residentes no estado da Bahia.

Os trabalhos inscritos serão escolhidos pelo Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação (Petcom) da UFBA. Os dez finalistas terão seus trabalhos expostos no site da Revista Fraude e pelo Petcom. Uma banca externa, formada por especialistas, definirá os ganhadores entre os finalistas. Os requisitos e documentos necessários para se candidatar estão disponíveis no edital. E caso de dúvida, acesse entre e contato com o Instagram @revistafraude ou pelo email [email protected]

A Mostra Fraude é um concurso cultural voltado para a difusão de produtos artísticos feitos por artistas baianos. A Mostra é uma criação da Revista Fraude, revista laboratorial especializada em cultura produzida pelo grupo desde 2004. A primeira edição da Mostra foi realizada em 2020, composta pelas categorias de Artes Visuais e Literatura.