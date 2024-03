Jojo Todynho abre jogo sobre fim de amizade com Anitta | A TARDE

Muitos rumores pairavam sobre o fim da amizade de Anitta e Jojo Todynho, mas a dona do hit “Que tiro foi esse”, veio através de um vídeo publicado no YouTube, explicar a história mal contada.

Jojo Todynho disse que tudo começou quando ela estava em um salão de beleza em Copacabana e a cantora Anitta ligou para ela, dizendo que estaria grávida. “Eu tive que ficar monossilábica, porque tinha várias pessoas ali em volta. Eu falei que estava fazendo o cabelo e quando terminasse eu ia lá, mas ela disse que ia no médico com a mãe e que ia me informando”, relatou Jojo.

“Daqui a pouco meu telefone encheu de notificação”, continuou. Jojo disse que Anitta enviou uma mensagem para ela alegando que ela tinha passado informações da vida dela para uma mulher chamada Fábia.

“Eu falei: como? Eu estou em um lugar aqui cheio, como que eu vou ligar para os outros?”, relatou. Esse seria o motivo da desavença. Jojo salienta que quando o assunto veio à tona, ela já estava na Fazenda, programa em que saiu vencedora, então ela não teve como se pronunciar.