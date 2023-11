Jornalista lança primeiro álbum autoral pelo selo internacional | A TARDE

O jornalista Dorea lançará o primeiro álbum autoral no dia 27 de outubro, pelo selo internacional Ajabu!, no auge dos seus 38 anos. A obra "Grande Coisa" tem dez canções e ficará disponível nas plataformas digitais, além de cópias físicas de CD e LP.

O disco chega logo após o lançamento de dois singles, "Suspiro" e "Ela Respira", conta as histórias do artista. Uma das músicas do álbum conta com uma letra adaptada de um trecho de livro escrito pela mãe de Dorea.

A produção musical é de Sebastian Notini, e os arranjos colaborativos são de Dorea (violão) com Seba (percussão e teclado) e Carla Suzart (baixo). Além disso, os timbres contam com Joana Queiroz (clarone e clarinete) e Leandro Tigrão (flauta) sob a batuta do maestro sueco Per Ekdahl.

"Posso dizer que esse disco é meu primeiro grande mergulho, um mergulho profundo, na música [...] O título do disco brinca com isso, com o significado do próprio lançamento para além da ironia da expressão 'grande coisa'. É um disco de música brasileira, por mais genérico que isso possa parecer. É também rock, mas essencialmente brasileiro, e com canções compostas durante o período mais difícil da pandemia. Por isso trata de temas significativos, trazendo uma visão de dentro pra fora", conta Dorea.

"Falei pouco de conflitos internos, questões pessoais, relacionamentos... As letras mostram minha visão sobre o que estava e está acontecendo com a gente, num contexto amplo. Mas não apresento respostas. Há até uma canção chamada 'Resposta', só que ela diz: 'resposta não há'. O disco é resultado de um longo processo que começou em 2021, com o apoio, principalmente, da delicada produção musical de Sebastian Notini", conclui.