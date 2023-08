Marília Mendonça completaria 28 anos e equipe divulga fotos inéditas

A cantora Marília Mendonça foi homenageada pelo seu aniversário neste sábado, 22, em seu perfil oficial no Instagram. A goiana completaria 28 anos de idade. Em novembro de 2021, a artista morreu, vítima de um acidente aéreo.

'Feliz aniversário rainha Marília Dias Mendonça', diz a legenda da publicação. No vídeo, há diversos momentos da vida da cantora, da infância ao último álbum gravado.

No texto que acompanha as imagens, Marília Mendonça é caracterizada como 'uma menina que sorri com o olhar, uma mulher que aconselha com o exemplo, uma rainha que encanta o povo com o seu jeito e com a sua voz'.

Com cerca de uma hora de publicação, o vídeo tinha 361,9 mil curtidas na rede social, e fãs comentaram relatando sentir saudades da cantora.

O perfil da dupla Jorge e Mateus também fez publicação em homenagem à 'rainha da sofrência'. 'Pra sempre viva em nossos corações', diz trecho da publicação.

No Twitter, Wesley Safadão publicou homenagem lembrando a data. 'Parabéns Marília Mendonça, o maior presente que queríamos hoje era ter você aqui!', disse.