MC Kátia morre, aos 47 anos, dias após amputar perna

A cantora MC Kátia, 47 anos, morreu neste domingo, 13, 14 dias após amputar a perna em uma cirurgia. A informação foi divulgada pela vereadora carioca Veronica Costa, pouco depois que a artista revelou ter ganhado uma prótese. A MC estava internada há 49 dias no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Ela tinha dado entrada no local para retirar um mioma de cinco quilos e teve uma trombose. O quadro quadro clínico causou a amputação de sua perna direita.

“É com muita tristeza que venho comunicar que a nossa querida Kátia partiu. Sei que devo entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quero falar pra todos vocês que acompanharam e oraram por ela que nada é em vão. Só o amor nos fortalece!

É muito importante a gente saber que ela sentiu muita falta de muitos amigos, mas os poucos que estiveram presentes alegraram muito coraçãozinho dela. Ela sentia falta de muitos amigos que não ligavam, que não a visitaram. Isso doeu nela algumas vezes. Fica mensagem! Que possamos acolher os outros, que você possa entender que acolhendo, a vida te acolhe também. O amor pode curar muita coisa.

Ela chegou a fazer um rap comigo entre tantas visitas dizendo que a estreia seria diretamente nos palcos. Kátia, você foi para o palco mais sagrado do mundo que é o palco do amor de Deus. Minha querida amiga, que Jesus esteja com você já nos braços.

Todo meu apoio, solidariedade e meus sentimentos ao marido da Kátia, Leonardo, que foi um exemplo de esposo, a sua filha, que também foi muito importante. Uma coisa eu tenho certeza: ela recebeu da gente muito amor e carinho, ela não esteve sozinha nunca.

O que somos??? O que levamos desse mundo?!! Eu acredito somente em sentimentos. Que possamos nos nutrir do bem em sentimentos de amor e de acolhimento. Eu te amo pra sempre, minha amiga", escreveu a vereadora Veronica Costa.