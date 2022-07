Melody revela que briga com Anitta foi jogada de marketing: "sou fã"

Após ter sentido na pele os efeitos causados pelas críticas à cantora Anitta, MC Melody voltou atrás e afirmou que a briga mais recente com a cantora, na verdade, foi uma jogada de marketing.

"Já quero começar falando para os fãs da Anitta, assim como eu também sou, que eu não tenho treta com a Anitta. As pessoas ficam aí inventando que eu tenho treta com ela, pelo amor de Deus. Eu sou fã da Anitta assim como vocês. Às vezes a gente se zoa um pouquinho, eu brinco com ela, ela brinca comigo, mas eu tenho uma grande admiração por ela", disse Melody.

Segundo a própria, ela e Anitta costumam fazer este tipo de brincadeira.

"A gente não tem treta, eu admiro ela demais. E pra acabar com essa treta de vez, fãs da Anitta: eu sou fã dela, eu amo ela. Eu não tenho treta com ela, nada de treta. Espero que com tudo isso, no futuro, venha uma parceria com ela, porque sou muito fã dela. I love you, Anitta. Nada de treta".

Entenda

No fim de semana, Anitta afirmou que a carreira de Melody não era séria. A adolescente de 15 anos rebateu e disse que 'Envolver' só esteve no Top 1 global devido ao dinheiro investido.

Após isso, foi descoberto que uma Lamborghini Gallardo que apareceu com Melody estava com débitos.

'Assalto Perigoso', hit de Melody, foi exluído de plataformas como Youtube e Apple Music. A canção é uma versão não autorizada da faixa "Positions", de Ariana Grande.

Fãs de Anitta marcaram o perfil da gravadora Republic Records, responsável pela música de Ariana acusando de plágio.