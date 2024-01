Middah Borges lança 'Menino Bagunçaco’ nas plataformas digitais | A TARDE

Radicada na Alemanha, a cantora brasileira Middah Borges está em Salvador para realizar várias manifestações culturais para divulgar o seu novo trabalho, o clipe e a música ‘Menino Bagunçaco’ de sua autoria e em parceria com o renomado músico e arranjador baiano Gerson Silva. A artista também faz um show nesta terça-feira, 16, às 16h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho.

A canção é uma composição de Middah Borges, Eduardo Couto Barbosa e Eleonor Sacramento dos Santos, numa rítmica bem pop e com influência dos ritmos latinos, do Jazz, do Soul, da Bossa Nova e das batidas do Hip Hop.

A canção passeia pelas rítmicas dos blocos carnavalescos de Salvador, e mescla-se a música eletrônica do Hip Hop e elementos do Funk, em homenagem ao Projeto Social Bagunçaço, na Cidade Baixa, e que cuida do desenvolvimento de novas oportunidades para crianças e jovens, por meio de ações de arte e educação, e foi composta na década de 90.

“Eu me inspirei na valorização cultural brasileira baiana, fazendo um passeio pelos blocos carnavalescos da cidade de Salvador. Foi uma uma música feita para enaltece mais ainda, esse projeto lindo do ‘Menino Bagunçaco’ que é lá da cidade baixa, dirigido pelo Joselito Crispin resgatando nossas raízes culturais”, disse a artista.

Com a direção de Sandro Camilo e a produção musical de Glória Dias, clipe de ‘Menino Bagunçaco’ foi gravado na cidade de Porto, em Portugal e teve como cenário uma localidade chamada de Ribeira, que é um dos cartões postais mais visitados pelo turismo e com um visual único.

O videoclipe está disponível no canal da artista no YouTube.