Mostra movimenta a cena do Hip Hop nesta sexta, no Pelourinho

Com shows dos rappers Underismo, Cronista do Morro, Ravi Logo e discotecagem do DJ Branco, a Mostra Hip Hop em Movimento aproveita o momento da ressaca do carnaval para trazer com força o show que será hoje, sexta-feira 24, às 19h no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. O evento ainda terá vídeo mapping com VJ Gabiru, graffiti ao vivo com Questão e Lee 27, e breakdance (dança de rua) com UAS Crew.

A apresentação integra o projeto Casa do Hip-Hop Bahia - Espaço Radar, patrocinado pela Natura Musical e Governo do Estado através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

O projeto visa consolidar a Casa do Hip-Hop Bahia como uma incubadora de processos artísticos e de empreendedores oriundos das periferias da Bahia, com o objetivo de potencializar mercadologicamente seus produtos culturais, expandindo seus negócios de forma criativa para uma maior diversidade de público.

Para isso, o projeto é focado em atividades de formação e difusão no campo da música, desenvolvendo mentoria, estratégia de promoção, ocupação do espaço físico público de forma integrada com a Casa do Hip-Hop.

“As Mostras Hip-Hop em Movimento são uma forma de gerar intercâmbio entre artistas novos e aqueles que se destacam na cena, hackeando o público em comum e beneficiando os novos artistas, incluindo a Casa do Hip-Hop no cotidiano cultural do Estado”, enfatiza o diretor executivo da Casa do Hip-Hop, DJ Branco.

Marco do hip hop baiano

As Mostras Hip-Hop em Movimento já estão em sua terceira edição, com mais de cem artistas tendo participado. Os shows representam uma chance para novos artistas da cena poderem expor seus trabalhos. O projeto da Casa do Hip-Hop da Bahia também tem um papel fundamental no desenvolvimento da cena no estado, como aponta DJ Branco e Danubia Santos, assistente de produção do projeto.

“Esse projeto contribui de forma efetiva para o fomento, desenvolvimento, difusão e fortalecimento da cultura hip-hop no estado da Bahia, que é essa cultura formada por jovens negros e negras da periferia”, enfatiza o DJ.

“O projeto Casa do Hip Hop Bahia - Espaço Radar, colabora diretamente para o processo de inserção das mulheres nos espaços – desde a equipe gestora, artistas e mentorias, levando em conta que as mulheres têm desempenhado um papel fundamental no Movimento Hip Hop desde sua criação”, afirma Danubia.

“Contribuímos com nosso talento para elevar e expandir a cultura, compartilhando nossas habilidades únicas, perspectivas e experiências”, acrescenta.

Branco também compartilha suas expectativas para que a apresentação de hoje que possa contribuir para a expansão do gênero pela cidade: “A expectativa é que com essa e várias outras ações da Casa do hip-hop, possamos quebrar estereótipos e preconceitos, e que a Bahia reconheça o hip-hop como cultura”.

A importância do Hip-Hop

O incentivo de apresentações como as Mostras Hip-Hop em Movimento e a Casa do Hip-Hop são consideradas essenciais, não só para a difusão e o incentivo à música, mas por dar voz e projeção às pessoas da periferia Dj Branco ressalta essa importância do hip-hop para a população negra do estado.

Segundo o músico, o hip-hop representa uma chance de poder reivindicar um espaço de destaque para essa população que é posta à margem da sociedade.

“Esses jovens que têm seus direitos violados utilizam a arte como uma válvula de escape, como um instrumento reivindicação, elevação da conscientização, resgate a autoestima e de empoderamento”, afirma.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.