Naiara Negreiros apresenta show João Bosco Ancestral | A TARDE

Do canto, da dança, do ritmo e do tambor, acontece a conexão entre João Bosco e Clementina de Jesus, e ganharão um lugar de homenagem, saudação, depois de muita pesquisa da cantora e compositora Naiara Negreiros. Nesta sexta-feira, 8, ela apresentará um espetáculo único e ancestral na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

O show promete um repertório repleto de canções com elementos de forte simbolismo do candomblé, que reverenciam os orixás, os tambores, o samba em suas diversas camadas e levará os espectadores a uma viagem especial às raízes da música brasileira.

A partir de pesquisas sobre obra do cantor João Bosco e suas Conexões ancestrais como o legado de Clementina de Jesus, Naiara Negreiros expandiu sua inspiração convidando os artistas Denner Souza e Marcus Musk para criarem releituras que destacam a identidade de ambos os artistas, num diálogo entre tambores e cordas como comunicadores de ritmos.

No repertório, músicas como Linha de Passe, Bala com Bala, Tanto Faz e outras grandes surpresas vão criar um cenário de homenagem à história e carreira de João Bosco, uma das principais referências musicais da cantora Naiara Negreiros, evidenciando canções que destacam a ancestralidade do artista que foi diretamente influenciado pela sambista Clementina de Jesus, considerada um patrimônio imaterial da música brasileira.

Para viver essa experiência única, que será um espetáculo além da música, garanta o ingresso através do Sympla.

Quem é Naiara Negreiros?

Cantora, musicista e compositora. Artista independente que transita entre bares, casas de shows e teatros do cenário artístico de Salvador desde os 18 anos, Naiara Negreiros faz parte da nova geração de cantoras baianas que impressiona pela força ancestral.

A sua identidade musical está diretamente ligada à Música Popular Brasileira e a sua linguagem rica de ancestralidade, batuque e axé vem conectando o público com sua força e essência, ampliando seus ouvintes e admiradores.

Em 2020 lançou seu primeiro EP autoral "Maramando" produzido por Jordi Amorim, além de singles e outros projetos musicais que repercutiram no cenário da música independente da Bahia.

SERVIÇO

Naiara Negreiros em João Bosco ancestral saudando Clementina de Jesus

Quando: 08 de março (sexta-feira), 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Classificação indicativa: Livre

Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA.