Pesquisadores recriam música do Pink Floyd a partir de ondas cerebrais

Neurocientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, conseguiram recriar o clássico "Another Brick in the Wall – Part 1", música da banda Pink Floyd, a partir de ondas cerebrais de humanos. O resultado foi publicado na terça-feira, 15, na revista PLOS Biology.

É a primeira vez que uma música é decodificada a partir da atividade cerebral com a ajuda de inteligência artificial. O caso pode ajudar as pessoas com problemas neurológicos que afetam a comunicação, como a esclerose lateral amiotrófica (ELA), derrame ou paralisia, a terem a musicalidade da fala natural restaurada, acreditam os neurocientistas.

Os pesquisadores usaram inteligência artificial para decodificar os sinais cerebrais de 29 pacientes submetidos à cirurgia para tratar epilepsia, entre 2009 e 2015.

Eles tinham uma rede de eletrodos implantados em seus cérebros, o que deu aos médicos a possibilidade de registrar a atividade cerebral dessas pessoas enquanto elas ouviam um trecho de três minutos do hit de 1979, sendo possível identificar a frase “All in all, it’s just another brick in the wall”.

“Parece que eles estão falando debaixo d’água, mas é a nossa primeira tentativa”, afirma o neurologista Robert Knight, professor de psicologia da UC Berkeley e um dos autores do estudo.

Segundo o professor, o problema poderia ser resolvido com pequenos ajustes no sistema de eletrodos, como colocá-los mais próximos uns dos outros. No experimento, os participantes com menor espaço entre os dispositivos conseguiriam formar melhores reconstruções da música.

A descoberta pode dar a capacidade de decodificar não apenas o conteúdo linguístico das pessoas, mas também o conteúdo prosódico da fala (entonação, ritmo, acento da linguagem falada) e parte do afeto.

“Uma das coisas para mim sobre a música é que ela tem prosódia e conteúdo emocional. À medida que todo esse campo de interfaces cérebro-máquina progride, isso oferece uma maneira de adicionar musicalidade a futuros implantes cerebrais para pessoas que precisam, como alguém que tem ELA ou algum outro distúrbio neurológico ou de desenvolvimento incapacitante que comprometa a produção da fala”, explica Knight.