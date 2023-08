Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja divulga categorias

As categorias da primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja, que homenageia a artista morta em um acidente de avião em novembro de 2021, foram divulgadas nesta segunda-feira, 24.

O concurso tem o objetivo de fomentar o gênero musical e valorizar os profissionais da área. Ao todo, 13 setores serão contemplados.

O evento, lançado pela família da eterna Rainha da Sofrência, acontecerá no dia 24 de outubro no Clube de Campo em Aparecida de Goiânia (GO).



"Eu, como mãe, e toda a família nos sentimos profundamente emocionados com a criação deste prêmio que homenageia de forma muito sensível o nome de Marília e abraça causas levantadas pela minha filha, que sempre buscou revelar e dar a chance para novos cantores e compositores do sertanejo", celebra Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça.

As categorias definidas são:

Produtor Musical;

Revelação;

Artista Solo Masculino;

Artista Solo Feminino;

Dupla Masculina;

Dupla Feminina;

Hit do Ano;

Álbum do Ano;

Projeto Audiovisual/ Videoclipe;

Música Clássica Sertaneja;

Artista Clássico Sertanejo;

Show do Ano;

Rodeio/ Feira Agropecuária;