Preta Gil recebe alta após 28 dias internada: “sou toda gratidão”

O domingo, 10, começou com celebração para a saúde dos artistas. Após a alta de Faustão, a cantora Preta Gil também anunciou que está indo para casa. Ela deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ficou internada por 28 dias, para se recuperar de uma cirurgia de histerectomia total abdominal, que fazia parte do tratamento contra um câncer no reto.

Nas redes sociais, Preta Gil compartilhou sua gratidão e alegria pelo momento especial. "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão, sou grata à oportunidade de me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião".

Citando o pai, Gilberto Gil, a artista também expressou sua profunda gratidão a todas as pessoas que estiveram ao seu lado durante esse período, incluindo amigos, filhos e familiares. Preta fez questão de agradecer a Deus e aos seus Orixás por colocarem "dois anjos” para cuidarem dela. Ela mencionou nomes como Malu Barbosa, Soraya Rocha, Julia Sampaio, Francisco Gil, Maria Gil, Flora Gil e Azevedo Marcello.

Além disso, Preta agradeceu à equipe médica que a tratou, destacando seu cirurgião, Frederico Teixeira Jr., sua oncologista, Feca Pareli, e todos os outros médicos que contribuíram para sua recuperação. Ela também reconheceu o esforço e carinho dos profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, copeiras, auxiliares de limpeza e nutricionistas que a ajudaram a se reabilitar.

Preta Gil emocionada concluiu: "Estou ainda muito emocionada, e talvez não consiga me expressar plenamente, o que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer para a próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida! OBRIGADA A TODAS AS MENSAGENS, FLORES, VISITAS eu amo vocês!".

Preta Gil revelou sua batalha contra o câncer no intestino em janeiro deste ano e desde então, passou por diversas etapas de tratamento. Após a cirurgia de retirada do tumor, que aconteceu há cinco dias, ela compartilhou que está livre de células cancerígenas.

Veja a publicação de Preta: