Primo de Gal Costa, Ricardo Chaves lamenta morte da cantora

O cantor Ricardo Chaves, primo de Gal Costa, lamentou a morte da artista, nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, em São Paulo. Bastante emocionado, ele classificou Gal como a maior cantora do Brasil e revelou sentimento de saudade que fica após a perda repentina.

Ele contou à reportagem de A TARDE que sofreu forte influência da cantora e que ainda não conseguiu assimilar o falecimento dela.

"Não sei muito o que falar numa hora dessa. Ainda estou em estado de choque. Não consigo acreditar ainda na notícia. A partir de agora é muita saudade mesmo. Gal, além de maior voz feminina do Brasil, no meu entender, era uma prima muito querida, que me influenciou muito. Estou muito triste", revelou.