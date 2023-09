Quinteto Astor Piazzolla faz apresentação única em Salvador

O Quinteto Astor Piazzolla faz uma nova apresentação em Salvador com o álbum 'Operation Tango', lançado em março deste ano. O novo trabalho da formação musical argentina, que difunde o legado do famoso maestro e compositor Astor Piazzolla, será apresentado pela primeira vez na Bahia neste sábado,2, às 19h, na Igreja Ordem 3ª de São Francisco de Assis (Rua da Ordem Terceira, S/N - Pelourinho). Os ingressos são gratuitos, limitados à capacidade de público no espaço e serão distribuídos na plataforma Sympla, a partir de quinta-feira (31/08), às 9h. A apresentação terá transmissão ao vivo pelo Youtube da SecultBa.

O evento integra o conjunto de ações em celebração ao Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia pelo Governo da Bahia e tem o apoio do Fera Palace Hotel Salvador. A apresentação é um dos eventos firmados durante a visita do secretário de Cultura Bruno Monteiro à cidade de Buenos Aires, em junho deste ano. Na ocasião, o secretário articulou diversas ações voltadas à integração latino-americana, valorizando as políticas de intercâmbio cultural, que é uma das políticas desta gestão. Dentre as ações articuladas foi a realização do evento comemorativo no dia 2 de julho, no centro da capital argentina. O secretário Bruno Monteiro integrou a comitiva do Ministério da Cultura do Brasil (MinC), para participar do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (MICA).

O Quinteto tem mais de 20 anos de estrada e reconhecimento internacional pelo estilo único com o qual propaga a obra de Astor Piazzolla, precursor da renovação do tango. Em 'Operation Tango', o grupo apresenta um projeto discográfico composto por peças não escritas originalmente por Piazzolla, mas por obras menos conhecidas, permitindo que velhos e novos públicos tenham uma visão nostálgica e nova do trabalho do compositor e bandoneonista argentino.

Celebração

Elemento de protagonismo e emancipação social, o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia é comemorado pelo Governo do Estado da Bahia com ações e festejos em diversas cidades baianas desde janeiro. A comemoração reforça a sensação de pertencimento e orgulho dos baianos e baianas, fortalecendo a memória desse momento crucial para a emancipação do povo brasileiro, além de promover o resgate da auto-estima e enaltecer a bravura do povo baiano protagonista na luta pela independência e liberdade do país. Em celebração ao 02 de julho, atividades diversas vão acontecer ao longo do ano destacando personagens importantes da história e que resultarão em um legado permanente que será entregue ao povo baiano e brasileiro sobre a história de luta na Bahia, Terra da Liberdade

SERVIÇO

O que: Apresentação do Quinteto Astro Piazzolla

Onde: Igreja Ordem 3ª de São Francisco de Assis (Rua da Ordem Terceira, S/N – Pelourinho)

Quando: 02 de setembro (sábado), às 19h

Entrada franca: ingressos disponíveis no Sympla, a partir de quinta-feira (31/08), às 9h https://www.sympla.com.br/evento/quinteto-astor-piazzolla/2141777