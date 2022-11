Réveillon do Bailinho de Quinta terá Cortejo Afro e Rachel Reis

Em contagem regressiva, o Bailinho de Quinta vem dançante e carnavalizando no réveillon de 2022 em Salvador. O show será open bar e acontecer ao lado do Cortejo Afro e de Rachel Reis, no Trapiche Barnabé, que fica no bairro do Comércio, das 21h às 5h.

Os ingressos estão com preço promocional à venda no Sympla, por R$ 295, com open bar de whisky, vodka, gin, cerveja, refrigerante, tônica e água.

Para dar boas-vindas a 2023, o Cortejo Afro vai presentear o público com sua energia, música e performance. O balanço de Rachel Reis também promete deixar a noite ainda mais especial. Em seu show, a cantora traz todo o swing do seu recém lançado álbum, Meu Esquema.

“As atrações estão na mesma sintonia do Bailinho. Virar o ano com essa companhia é a nossa forma de atrair a renovação para o próximo ano”, comenta Graco, músico do Bailinho.