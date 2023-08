Salvador é a única cidade do Brasil entre as 50 mais musicais do mundo

Salvador é a única cidade do Brasil entre as cinquenta mais musicais do mundo, segundo pesquisa do SeatPick, maior mecanismo de busca de bilhetes e mercado de ingressos para eventos ao vivo. A capital baiana teve destacados pela empresa 11 espaços que possuem uma atmosfera propícia para a realização de shows e ficou na 46ª posição.



Em publicação nas redes sociais, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comemorou a presença da cidade no importante ranking e lembrou o caráter musical de Salvador.

“Somos a capital da música e da alegria. Que orgulho nossa cidade ser a única representante do Brasil no ranking das cidades mais musicais do mundo. Isso é mais uma comprovação de um trabalho planejado e preocupado em colocar Salvador novamente como destino para o mundo inteiro”, escreveu.

O gestor municipal também destacou iniciativas da administração pública para fortalecer a capital baiana como cidade da música. “Nos últimos anos, criamos um calendário organizado de eventos, além da construção do novo Centro de Convenções, o museu Cidade da Música e a Casa do Carnaval. E ainda vem muita coisa por aí para valorizar ainda mais nossa cultura e nossa tradicional música”, afirmou o prefeito.

Recentemente, o chefe do Executivo anunciou a construção da Arena Multiuso, na orla da Boca do Rio, com capacidade para até 16 mil pessoas em pé. Além de eventos esportivos, o espaço poderá receber também apresentações musicais e festivais. A expectativa da prefeitura é lançar a licitação em agosto.

Totalmente climatizada, a arena vai se comunicar com o Centro de Convenções, o Parque dos Ventos e a Arena Daniela Mercury. O novo espaço vai suprir a carência de um equipamento deste tipo na cidade desde a desativação do Ginásio de Esportes Antônio Balbino, o Balbininho, demolido em 2010.

Entre os critérios usados pelos especialistas do SeatPick para fazer o ranking estão o número de locais onde rolam música nas cidades, seus próximos festivais, lojas de discos de vinil e instrumentos musicais e a quantidade de artistas e bandas. Salvador se destacou como uma das melhores opções para aqueles que buscam vivenciar a música em um ambiente com cena musical diversificada e vibrante.

Entre os dez primeiros colocados no ranking, nove são dos Estados Unidos. A liderança ficou com Londres, capital do Reino Unido. Também tiveram lugar de destaque Seoul, na Coreia do Sul; Havana, em Cuba; Tóquio, no Japão; Berlim, na Alemanha; e Chennai, na Índia.