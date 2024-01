Sambaiana faz abertura dos ensaios de verão no próximo domingo | A TARDE

Para abrir oficialmente a temporada de verão, a Sambaiana, sob o comando de Ju Moraes, Grace Profeta, Lalá Evangelista, Marcinha BB, Marília Sodré e Rayra Mayara, promove a primeira edição do seu ensaio, o “Lá Vem Elas”, no próximo domingo, 7, a partir das 17h, no espaço Colaboraê, localizado no Rio Vermelho.

“Depois de um ano incrível e de muito crescimento para a Sambaiana, estamos prontas para começar 2024 com tudo e o pontapé inicial será com os nossos ensaios de verão que acontecerão este mês, com 3 edições já confirmadas”, comentou a cantora Ju Moraes.

No repertório está garantida, “Groove Arrastado”, uma das preferidas do público da banda, além de canções como “Lá Vem Aquele Boy” e “A Mais Bonita da Cidade”, que fazem parte do EP Primavera, totalmente autoral, lançado no ano passado.

Os ingressos estão disponíveis através do link e custam R$ 40,00 (+ R$ 4,00 taxa).