Sarau une linguagens artísticas com palco aberto em Salvador

Com a proposta de abrir espaços para celebrar diversas linguagens artísticas, a 4ª edição do Sarau Preamar vai acontecer em 6 de agosto (domingo), a partir das 16h, no espaço cultural Colaboraê, no Rio Vermelho. O projeto é uma iniciativa de três artistas que respiram arte: o músico Pedro Gomes, a escritora e dizedora de versos Renata Ettinger e o ator e escritor Mário Garcia Jr.

Nesta edição de inverno, o Sarau Preamar vai receber alguns convidados especiais, como o cantor, compositor e guitarrista Victor Pedreira (@victorpedreira) e a atriz e comunicadora Mariana Freire (@aartedefalar).

Palco Aberto

O propósito do Sarau Preamar é criar uma experiência única baseada na arte, seja poesia, música, teatro, dança ou performance, entre outras linguagens possíveis. Os criadores afirmam que a essência do projeto é justamente criar um espaço aberto “e dar oportunidade para que diferentes artistas tenham espaço para se apresentar, incluindo nomes não muito conhecidos da nossa cultura”.

“Nossa identidade é baseada na alegria, na descontração. Queremos mostrar que saraus podem e devem ser momentos leves e saborosos. Que poesia e música funcionam muito bem juntos. E que um sarau pode servir como uma ótima opção de entretenimento para ser curtido entre amigos”, destaca Renata.

O ingresso para o Sarau Preamar custa R$ 20, para quem preferir só assistir as apresentações, ou R$ 10 para palco aberto, ou seja, para quem deseja compartilhar sua arte. As vagas para o palco aberto são limitadas, conforme a capacidade do evento.

Imersão em diferentes formas de arte

Segundo os próprios criadores, o Sarau é fruto da união de suas diferentes linguagens artísticas unidas pelo amor à arte. Renata é dizedora de versos, Pedro é músico e Mário é muito teatral. “É isso que a gente leva pro Sarau. De uma forma muito espontânea, com entrega e verdade. Então, pensando nesses três “personagens”, montamos uma estrutura que passeia pela música, pela poesia e pelo teatro. Cada uma dessas artes tem seu momento no sarau. E também tem o momento em que misturamos tudo e nos mostramos ali, juntos”, explica Pedro.

E não é apenas música, poesia e teatro que o evento recebe, destaca Mário. “Já tivemos também contação de histórias, teatro... pode tudo. Se a pessoa quiser dançar, pode. Se quiser pintar uma tela enquanto o Sarau acontece, fotografar pra fazer uma exposição ou filmar pra transformar em documentário, pode também. Estamos abertos. No Sarau Preamar, o palco é literalmente aberto e todos estão convidados”.

SERVIÇO

Sarau Preamar: Edição de Inverno

Quando: 6 de agosto (domingo), a partir das 16h

Onde: Colaboraê - R. Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Ingresso: R$20 (plateia: só para assistir) ou R$10 (Palco aberto: para compartilhar sua arte - as vagas são limitadas)

Vendas: https://bit.ly/saraupreamarinverno

Mais informações no instagram: @saraupreamar