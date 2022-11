Sertanília realiza show comemorativo na Sala do Coro do TCA

O grupo Sertanília realiza show comemorativo dos 10 anos de lançamento do seu primeiro álbum, “Ancestral”, quarta-feira, 16, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). No repertório o público vai encontrar músicas autorais que marcaram a trajetória do grupo, além de releituras, já conhecidas pelos fãs, compostas por artistas como Elomar e Lenine.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), estão à venda no sympla e na bilheteria do TCA. O show tem produção executiva de Edmilia Barros e conta com apoio do Teatro Castro Alves.

Trazendo um formato mais intimista e lírico, o Sertanília se apresenta em sua formação original: Aiace (voz), Anderson Cunha (violas) e Diogo Flórez (percussão), acompanhados por Jalmy (violão), Letícia Ferreira (violoncelo) e Alexandre Vieira (contrabaixo).

Sertanília tem dois álbuns lançados: "Ancestral" (2012) e "Gratia" (Natura Musical, 2017), ambos indicados ao Prêmio da Música Brasileira. O grupo retornou aos palcos recentemente, após uma pausa de 5 anos, com o lançamento do single “Rosário de Luas” que veio acompanhado de um mini documentário.

“Será a primeira vez que vamos tocar Rosário de Luas num show. Essa música que nasceu em melodia durante as andanças do Sertanília para a divulgação do álbum Ancestral, mas só ganhou letra e corpo quase 10 anos depois. É bem simbólico porque marca a nossa volta em um ritmo mais leve, calmo e introspectivo ”, ressalta Anderson Cunha, autor da música.

SERVIÇO

Show Sertanília - 10 anos do álbum Ancestral

16 de novembro (quarta-feira), 20h

Sala do Coro do TCA

Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

Venda: Bilheteria TCA e Sympla

Classificação: Livre

Informações: (71) 99199-9545