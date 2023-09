Show multirrítmico de Wilson Café balança Largo do Pelô neste sábado

O músico e percussionista Wilson Café traz o show Samba Black Dance, desenvolvido com proposta de compartilhar músicas de sons e timbres eletrônicos percussivos. A apresentação é neste sábado, 16, 17h30, no Largo do Pelourinho, em frente à Casa de Jorge Amado.

“O objetivo principal desse show é compartilhar a riqueza da música negra, uma homenagem aos meus antepassados que me ensinaram tanto, e continuam me ensinando”, conta Wilson.

“É um show muito alegre, dançante, traz DJ, percussão e sanfona, esse ritmo do bairro onde eu nasci e cresci. Acredito que a minha missão é compartilhar a música afro-brasileira, eu tenho como rei o tambor, né? O tambor me deu régua e compasso, o tambor que me deu qualidade de vida e é também o tambor da inclusão social. É por meio desse tambor que eu venho lutando, que eu venho educando os nossos jovens”, acrescenta.

No show, Café mostrará nas músicas os princípios do movimento percussivo social da cibercultura. Na composição do show desenvolvem-se ritmos precisos, além de oferecer a possibilidade de um gênero musical próprio, principalmente relacionado a um repertório com canções e ritmos que embalam o corpo, como o samba, o baião, maracatu, frevo, black dance, techno house, drum ‘n’ bass e hip hop, numa interconexão.

O repertório é composto de músicas que transitam pelas tecnologias de informação com composições do próprio Wilson Café, Jackson do Pandeiro, Jorge Benjor, Tim Maia, Benito di Paula, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Djavan, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Chico Science e outros.

“Esse caldeirão de ritmos com os quais eu trabalho, é na verdade uma prestação de homenagem ao maior percussionista de boca do mundo, Jackson do Pandeiro, que já fazia essa influência rítmica com sons e ritmos há muitos anos. Jackson do Pandeiro é na verdade o primeiro cantor de hip hop, é fantástico o que ele fazia com a voz e com o pandeiro, junto com a melodia e as composições, era autêntico, era um cantador de coco maravilhoso”, afirma.

“Quando eu viajei para Fortaleza e Natal fiz muita pesquisa sobre o coco de quadra, o coco de embolada, o coco de roda… A roda é um movimento, é na roda que você gira o mundo e vai encontrando uma família rítmica. O Norte e o Nordeste tem essa tradição de música de roda muito forte. São essas fusões rítmicas que eu trago para meu trabalho, eu conheci muita coisa que eu não sabia como músico e percussionista através das minhas viagens. Então hoje em dia eu sempre guardo um dinheiro, coloco minha mochila e depois saio por aí”, conta.

Surdo de Natal

Considerado um dos maiores percussionistas do Brasil, depois de trabalhar com artistas como Maria Bethânia, Tânia Alves, Elba Ramalho, Gal Costa, Eugenio Barba e Eberhard Schoener, Wilson Café é músico, filósofo, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, povos Indígenas e Culturas Negras (PPGEAFIN -UNEB).

Wilson vem construindo sua carreira com apresentações elogiadas. Seu reconhecimento vem desde seu primeiro prêmio, o Troféu Caymmi de 1994, pelo show Batam Palmas.

Café afirma, no entanto, que suas raízes musicais vem desde a infância, e sabe em primeira mão o poder transformador que a música pode ter na vida dos jovens: “Eu ia sempre para a casa da minha avó, porque eu gostava muito da influência rítmica que tinha na cidade baixa, principalmente do carnaval de bairro da Rua Direta do Uruguai, que era um carnaval famoso. E meu tio, ele tinha um bloco chamado Os Trouxas e ele era responsável pela batucada”, relata.

“Então essa batucada me envolveu desde criança, um dia meu tio tava tocando um surdo e ali foi a primeira vez que eu pude pegar num instrumento e ver a sonoridade de um surdo. E aquilo ali me tomou com tanta emoção, que quando meus pais me perguntavam o que eu queria de Natal, eu pedia um surdo” ri.

O tempo passou, Wilson estudou, praticou, se aprimorou e apostou na carreira musical. “Hoje em dia eu tenho a oportunidade de falar sobre o samba em escolas nos Estados Unidos, e eles ficam completamente encantados aprendendo muito mais sobre o Brasil do que somente o Rio de Janeiro e a Amazônia. Sou muito grato à todas as pessoas que me apresentaram às novas culturas musicais, como, Pinduca Rei do Carimbó”, conclui.

Wilson Café: Samba Black Dance / Hoje, 17h30 / Largo do Pelourinho / Gratuito

