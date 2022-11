Shows de Chico Buarque em Salvador são remarcados para 2023

O cantor Chico Buarque anunciou as novas datas dos shows em Salvador, adiados após ele testar positivo para a Covid-19. As apresentações acontecerão nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2023. Chico chegaria à capital baiana com a turnê "Que Tal um Samba" neste fim de semana.

De acordo com a postagem nas redes sociais, os fãs com ingressos já adquiridos serão válidos automaticamente para as novas datas. As entradas para o dia 11, passarão para o dia 28 de abril; para o dia 12, vai no dia 29 e para o dia 13, irá no dia 30.

Quem desejar o cancelamento ou a devolução do valor dos ingressos poderão fazer a solicitação através da bilheteria virtual, pelo e-mail: [email protected], até o dia 31 de janeiro de 2023.